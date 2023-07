Wil je deze zomer onderweg richting zuiden ook snel een wijndomein meepikken? Wij verkenden de Franse snelwegen en selecteerden in de onmiddellijke nabijheid een aantal prima wijnhuizen die een ommetje waard zijn. Voor een visite de cave, een tochtje door de wijngaarden of een snelle proeverij. Deze week houden we halt in de Elzas en kloppen we aan bij Château de Riquewihr.