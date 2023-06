Hasselt

Na de zegetocht van Helmut Lotti op Graspop, volgden al snel een reeks aankondigingen van zaalconcerten waarvoor de zanger ook zijn pitteleer thuislaat en in plaats daarvan een leren jekker met stalen pinnen aantrekt. Na onder andere Gent en Antwerpen komt daar ook een show in Limburg bij. Op vrijdag 17 november staat ‘Hellmut Lotti Goes Metal’ in cultuurcentrum Hasselt. Tickets verkrijgbaar via www.ccha.be.