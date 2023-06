GOLD CUP. Verenigde Staten boeken eerste zege, ex-Genkenaar scoort voor Jamaica

Op de tweede speeldag in groep A hebben de Verenigde Staten woensdag hun eerste zege geboekt in de Gold Cup.

In het City Park van St. Louis haalde de titelverdediger zwaar uit tegen debutant St. Kitts and Nevis: 6-0. AZ-middenvelder Djordje Mihailovic was met twee doelpunten en evenveel assists de utiblinker. Na 25 minuten stond het al 0-4. Bij de VS waren er basisplaatsen voor verdedigers Bryan Reynolds, die afgelopen seizoen op uitleenbasis van AS Roma bij Westerlo aan de slag was, en Matt Miazga, die in het seizoen 2020-2021 de kleuren van Anderlecht verdedigde.

In dezelfde groep won Jamaica met 4-1 van Trinidad en Tobago. Leon Bailey (ex-Genk) zorgde voor de tweede treffer. Bij Trinidad was er een basisplaats voor Sheldon Bateau, die vorig seizoen voor Beveren uitkwam in de Challenger Pro League.

De VS en Jamaica, nadat ze in een onderling duel op de openingsspeeldag een 1-1 draw hadden afgeleverd, staan één speeldag voor het einde van de groepsfase aan de leiding met vier punten, eentje meer dan Trinidad & Tobago. De top twee van elke groep mag naar de kwartfinales.

De Gold Cup, het landenkampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben, wordt sinds 1991 gewoonlijk om de twee jaar georganiseerd. Met acht titels is Mexico recordwinnaar. De Verenigde Staten kunnen in deze editie op gelijke hoogte komen. Tot de zestien deelnemers behoort sinds 2021 ook Qatar als gastteam.