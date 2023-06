Wat een stunt! Amper 16-jarige Claire Weinstein pakt uit met fenomenale remonte en klopt zwemvedette Katie Ledecky

Katie Ledecky heeft woensdag naast de zege gegrepen in de 200 meter vrije slag op de Amerikaanse zwemkampioenschappen, die tevens dienen als kwalificatie voor het WK zwemmen van volgende maand in het Japanse Fukuoka.

De zevenvoudige olympische kampioene, die dinsdag in Indianapolis de 800 meter vrije slag had gewonnen, eindigde op twee honderdsten van een seconde van de amper zestienjarige Claire Weinstein. Vooral de laatste vijftig meter van Weinstein was indrukwekkend. Daarin maakte ze nog een inhaalbeweging op Ledecky om uiteindelijk aan te tikken in 1:55.26. “Het is niet te geloven”, vertelde Weinstein na afloop. Vorig jaar moest ze Ledecky nog voor zich dulden op de Amerikaanse kampioenschappen. Op de daaropvolgende wereldkampioenschappen in Boedapest ging ze er in de halve finales uit. Dit jaar zit er veel meer in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op de 200 meter rugslag toonde Regan Smith dan weer de goede vorm, met winst in 2:03.80. De 21-jarige Amerikaanse is vastberaden haar wereldrecord, dat ze in maart met een chrono van 2:03.14 moest afstaan aan de Australische Kaylee McKeown, terug te veroveren. Dinsdag won Smith op deze Amerikaanse kampioenschappen al de 200m vlinderslag. “Het was intussen al vier jaar geleden dat ik nog eens een tijd van 2 minuten en 3 seconden achter mijn had gekregen. Dat is veelbelovend”, blikte Smith tevreden terug. Haar eerste achtervolgster, Rhyan White, zette ze op meer dan een seconde.

Bij de mannen timmert Caeleb Dressel aan de weg terug. De 26-jarige zevenvoudige olympische kampioen die daarnaast ook nog eens veertien wereldtitels op de erelijst heeft staan, finishte op een degelijke derde plaats in de 50m vlinderslag. Vorig jaar in Boedapest was Dressel er niet bij. Hij keert nu terug na een lange periode zonder competitie.