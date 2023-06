Leerlingen vernemen vlak voor vakantie dat school hun zevende specialisatiejaar niet inricht: “We moeten het zelf maar uitvissen”

Vier leerlingen van het VTI Zandhoven die in september in het zevende specialisatiejaar fotolassen zouden starten, kregen dinsdagavond via Smartschool te horen dat hun school het specialisatiejaar niet zal inrichten. “De onpersoonlijke manier waarop en zo last minute vinden wij erover”, zegt Jessy Fenicx, moeder van Chino (17). Volgens adjunct-directeur Etienne Janssen is de klas te klein om het specialisatiejaar lassen te organiseren.

Chino Fenicx (17) uit Zandhoven, Liam Janssens (17) uit Wommelgem, Jordi Huyers (17) uit Ranst en Ryan Cop (18) uit Zoersel stonden woensdagavond onwennig te lachen bij de start van de proclamatie. Dat ze geslaagd zijn in hun zesde jaar lassen, kregen ze al te horen. Maar hun toekomstplan, in september het zevende specialisatiejaar fotolassen volmaken in het VTI Zandhoven, is in duigen gevallen. “Terwijl bij aanvang gezegd was dat ze hier het hele traject konden afmaken”, zegt Chino’s moeder Jessy Fenicx. “Dan moet de school dat engagement ook naleven. Het gaat om de toekomst van onze kinderen.”

De onpersoonlijke manier stoot de ouders tegen de borst. “We hebben het dinsdagavond om 19.15u op Smartschool gelezen. In plaats van even te bellen. Verschillende ouders vertrekken op vakantie. Hoe moeten wij dit allemaal zo snel-snel nog oplossen? De school reikt geen oplossingen aan. We moeten het zelf maar uitvissen.”

Liam, Ryan, Jordi en Chino, toch nog een beetje lachend voor de proclamatie woensdagavond. — © kma

Chino vond googelend al dat er op de Spectrumschool op de Ruggeveldlaan in Deurne een zevende specialisatiejaar fotolassen is. “Maar geraak daar maar eens met de bus vanuit Zandhoven. Bovendien heeft altijd in mijn hoofd gezeten om mijn schoolcarrière hier af te werken. We vormen een hechte vriendengroep en wilden alles samen in schoonheid afsluiten.”

Ook de andere ouders zijn niet te spreken over de manier. Chino denkt dat hij dan maar werk gaat zoeken en zijn specialisatiejaar fotolassen in avondschool gaat doen. “Het is een grote teleurstelling.”

“Op zoek naar alternatieven”

Een vader kreeg woensdagavond nog telefoon van de directrice. “Ze stelde voor om eventueel naar de andere zevende specialisatiejaren in het VTI te kijken. Maar onze zoon kan niet volgen in autotechnieken of hout, ik weet niet eens wat die andere specialisatiejaren zijn.”

Volgens adjunct-directeur Etienne Janssen is het nooit fijn om leerlingen te moeten doorsturen. “In het verleden hebben we ook al eens een zevende jaar auto niet kunnen inrichten door gebrek aan leerlingen. Met de onderwijsmodernisering worden de zevende specialisatiejaren vanaf schooljaar 2024-2025 sowieso geschrapt. We zijn op zoek naar alternatieven en merkten dat wij niet de enige school zijn die met hetzelfde probleem kampt voor het zevende jaar lassen. Je moet als school altijd de afweging maken wat haalbaar is binnen het pedagogisch project, en een klas van vier is echt klein.”