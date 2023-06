Sven Nys denkt het zijne van dronken rit van Peter Sagan: “Zo jammer en pijnlijk om een topatleet zo te zien spartelen”

Voormalig wereldkampioen Peter Sagan start zaterdag met Team TotalEnergies voor het laatst in de Tour de France. De 33-jarige Slovaak, die bezig is aan zijn laatste seizoen als profrenner, is zevenvoudig winnaar van de groene puntentrui in de Ronde van Frankrijk. Maar vlak voor de Grand Départ kwam het nieuws naar buiten dat Sagan veroordeeld werd voor een dronken rit op zijn scooter. Sven Nys ziet de terugval van de drievoudige wereldkampioen met lede ogen aan.

In de ochtend van 12 mei werd Peter Sagan in zijn woonplaats Monaco aangehouden op de scooter terwijl hij te veel promille alcohol in zijn bloed had. De Slovaak werd door de rechtbank van Monaco veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke celstraf en is drie maanden zijn rijbewijs kwijt.

Sven Nys schudde met het hoofd bij het lezen van dat nieuws. Het Belgische veldriticoon tweette vervolgens zijn duidelijk standpunt over de fratsen van de drievoudige wereldkampioen: “Peter Sagan bracht Rock & Roll in de koers en dat was cool. Alleen zijn de afgelopen jaren de snaren van zijn gitaar gesprongen. Zo jammer en pijnlijk om een topatleet zo te zien spartelen.”

Sagan zei onlangs in een interview met onze krant dat hij zich echt moet opladen voor zijn laatste Tour. “Volgend jaar ga ik het zeker niet missen. Het is de grootste wedstrijd ter wereld, maar eigenlijk heb ik er alleen de eerste twee keer van genoten. Toen was het nog nieuw en behaalde ik mooie resultaten. Eens je het vaker meemaakt, besef je dat het eigenlijk alleen maar stress met zich meebrengt. Mijn beste herinnering is mijn eerste Tour, mijn eerste zege, mijn eerste groene trui. Ik had er toen al genoeg van. Ik ga blij zijn dat het erop zit. De sfeer op de Champs-Elysées is een beetje die van vrijheid. Een opluchting.”

De Slovaak kon zich vorige week niet voor de negende keer tot nationaal kampioen kronen. Sagan kwam ten val vlak voor de finish en gleed als tweede over de streep.