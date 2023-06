Toen Rik Verheye net was afgestudeerd had hij grootse plannen. Er was de acteur beloofd door regisseur Jan Eelen dat hij mocht meespelen in ‘De ronde’. “En ik had dat natuurlijk al rondverteld in heel West-Vlaanderen”, klinkt het in de podcast Achter de schermen. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, ging de acteeropdracht niet door door een opmerkelijke reden. “Echt gênant.”