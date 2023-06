Harry en Meghan hebben dan toch hun Brits landgoed verlaten op vraag van Buckingham Palace

Het Britse koninklijke echtpaar verliet drie jaar geleden het Verenigd Koninkrijk voor de Verenigde Staten. Hun tijd in het VK brachten ze door in Frogmore Cottage, een woning met vijf slaapkamers die prins Harry van de voormalige Britse Queen had gekregen voor hun huwelijk. Maar begin dit jaar zou het koppel een uitzettingsbevel gekregen hebben. Ze moesten Frogmore Cottage verlaten.

Ze kregen 30 juni als deadline en die hebben ze volgens de Britse tabloids gehaald. Hun laatste bezittingen zouden naar Californië gestuurd zijn en de sleutels werden ingeleverd, schrijven de tabloids.

Sinds hun vertrek naar de VS verbleven ze slechts enkele keren in Frogmore Cottage, vooral na het overlijden van de Queen. Maar vanaf nu zullen ze bij vrienden of familie moeten blijven of een hotel moeten boeken bij hun bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.

Het is onduidelijk wie nu in de Cottage zal intrekken. Geruchten wezen eerder al richting prins Andrew. Hij woont al twintig jaar in de Royal Lodge, ‘een stulpje’ met zeven slaapkamers. Maar zijn broer, koning Charles, zou hem willen doen verhuizen. Al werd dat nog niet bevestigd. (sgg)