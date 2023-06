Mist spuien of de realiteit? Tourfavoriet Tadej Pogacar is niet de enige kopman bij UAE: “We kunnen niet anders”

Tadej Pogacar tegen Jonas Vingegaard. Dat is hét duel in de aankomende Tour de France. Maar bij UAE Team Emirates houden ze de druk op de Sloveen af door te stellen dat Pogacar niet de enige kopman is bij de ploeg.

Pogacar won de Ronde van Frankrijk in 2020 en 2021. Vorig jaar moest hij de eindzege aan zijn Deense rivaal van Jumbo-Visma laten. Deze keer werd zijn voorbereiding danig verstoord door een polsbreuk na een zware val in Luik-Bastenaken-Luik. Bij UAE nemen ze dan ook geen risico’s: Adam Yates komt mee naar de Tour als tweede kopman.

“Adam zal niet in dienst rijden van Tadej, hij wordt tweede kopman”, aldus teambaas Mauro Gianetti bij L’Equipe. De Brit en broer van Simon Yates (Jayco-AlUla) werd al eens vierde in de Tour en kwam over van INEOS. “We hebben eigenlijk geen andere keuze, we kunnen niet anders. Tadej heeft vijf weken lang niet kunnen trainen op de weg. Er bestaan geen mirakels in de koers. Je moet kilometers maken. Hij heeft hard gewerkt en we hebben veel vertrouwen in hem, maar je bent van niets 100 procent zeker.”

Pogacar zette op Instagram een video van zijn laatste training voor de Tourstart zaterdag, met een pittige aankomst in Bilbao. Hij kroonde zich vorige week nog tot Sloveens kampioen, op de weg en in het tijdrijden.

“Hij wond die koersen op prachtige wijze”, klinkt het. “Maar dat wil helemaal niet zeggen dat hij volledig klaar is voor zaterdag. Die blessure ligt nog niet volledig achter hem. We moeten dus voorzichtig blijven omdat zijn voorbereiding verstoord werd. Een maand geleden wisten we nog helemaal niks. Als we het glas halfvol bekijken, kan je zeggen dat hij de Tour frisser aanvat als voorheen. Maar de concurrentie is dit jaar veel breder.”

“Niks te verliezen”

Pogacar zelf sprak met Cyclingnews en geeft donderdagnamiddag een persconferentie voor de officiële teampresentatie.

“Met mijn pols gaat het beter en beter”, stelde de Sloveen. “Qua mobiliteit zit ik nog niet aan 100 procent, maar op de fiets voel ik me goed. Ik heb nog een scan laten doen om te zien of alles goed herstelt, om zeker te zijn. Ik heb nooit echt pijn gehad op de fiets, maar dat is misschien omdat ik geen zware druk erop zet. Ik kan mijn pols ook niet echt buigen, het voelt altijd wat geblokkeerd. Ik ben gewoon blij dat ik geen pijn voel.”

Bij de winnaar van de Ronde van Vlaanderen zijn er geen twijfels (meer) richting Tourstart. “Ik was wel wat ongerust in de tweede week na die val. Toen kon ik zelfs niet fietsen op de rollen. Maar ik heb uitstekende hulp gekregen en was vrij snel zeker dat ik me volledig kan voorbereiden op de Tour. Sindsdien waren alle twijfels weg. Misschien dat ik me nu zelfs wat beter heb kunnen voorbereiden en frisser ben. Of Jonas de grote favoriet is? Ja, natuurlijk. Hij maakte nogal een statement in de Dauphiné. De meesten denken dat hij makkelijk gaat winnen, dus ik heb voor het eerst in twee jaar niks te verliezen.”