“Russische generaal met voorkennis van Wagner-opstand gearresteerd”

Sergej Soerovikin, de Russische topgeneraal die naar verluidt op voorhand op de hoogte was van de Wagner-opstand, zou zijn gearresteerd. Dat meldt althans The Moscow times.

Woensdag schreef de Amerikaanse krant The New York times nog dat Soerovikin op voorhand geweten zou hebben dat Wagner-baas Jevgeni Prigozjin van plan was om tegen de Russische legerleiding in opstand te komen.

“Generaal Armageddon”

De krant citeerde daarvoor (anonieme) Amerikaanse functionarissen die ook nog verklaarden dat Soerovikin “sympathie” had voor de opstand, maar dat het niet duidelijk was of hij de mars richting Moskou ook actief had gesteund. Al schreef The New York times er ook wel bij dat de functionarissen belang hadden bij het geven van informatie die de positie van Soerovikin ondermijnt. Zij beschouwen “generaal Armageddon” namelijk als een van de meer competente en meedogenloze bevelvoerders van het Russische leger. Hem verwijderen zou Oekraïne goed uitkomen, klonk het.

Een dag later meldt The Moscow times “op gezag van twee bronnen binnen het Russische ministerie van Defensie” dat Soerovikin opgepakt werd. “Blijkbaar koos hij de kant van Prigozjin tijdens de opstand en hebben ze hem nu bij de ballen gegrepen”, luidde het anoniem. Een officiële mededeling van Defensie of onafhankelijke verificatie kwam er echter nog niet.

“Geen contact met familie”

Volgens milblogger Vladimir Romanov wordt Soerovikin momenteel vastgehouden in het detentiecentrum Lefortovo in Moskou. Alexei Venediktov, hoofdredacteur van het Russische radiostation Ekho Moskvy, schreef dan weer op Telegram dat Soerovikin al drie dagen geen contact meer had met zijn familie en dat zijn persoonlijke bewakingsagenten niet reageren.

Soerovikin was van november tot januari de bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne. Generaal Valeri Gerasimov, de stafchef van het Russische leger, volgde hem begin dit jaar op.