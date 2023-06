Lionel Messi krijgt bij Inter Miami een oude bekende als trainer

Martino was in het seizoen 2013-2014 trainer van FC Barcelona, waar Messi toen ook nog voetbalde. Daarna was hij twee jaar lang bondscoach van de Argentijnen. Het laatst was hij aan de slag als bondscoach van Mexico. Na uitschakeling in de groepsfase op het WK in Qatar stapte hij op.

Bij Inter Miami volgt hij de eerder deze maand ontslagen Phil Neville op. De club staat momenteel troosteloos laatste in de Eastern Conference van de MLS. Messi wordt normaal gezien op 16 juli voorgesteld, om vijf dagen later zijn debuut te maken.