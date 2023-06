Yellow Tigers in halve finales European Golden League uitgeschakeld door Zweden

De Belgische volleybalvrouwen hebben zich niet voor de finale van de European Golden League kunnen plaatsen. In de terugwedstrijd van hun halve finale tegen Zweden gingen ze woensdag in Roeselare met 0-3 onderuit. De setstanden waren 20-25, 26-28 en 17-25. De heenwedstrijd in Lund werd zondag al met 3-2 verloren.

Zweden speelt op 6 en 9 juli de finale tegen Oekraïne, dat woensdag met 1-3 (25-22, 11-25, 22-25, 16-25) ging winnen in Tsjechië en de heenmatch al met 3-0 gewonnen had.

In de groepsfase eindigden de Tigers nog voor Zweden, dat als beste tweede door mocht. Nu beleven ze een tumultueuze periode. Bondscoach Gert Vande Broek ging in beroep tegen zijn schorsing van een jaar na beschuldigingen van intimidatie aan zijn adres door voormalige speelsters van de nationale ploeg en zette zichzelf op non-actief, tot er een definitieve uitspraak is. Tot er een opvolger gevonden is, neemt zijn adjunct Kris Vansnick tijdelijk over.

De Tigers zitten momenteel in de laatste rechte lijn richting het EK, dat midden augustus van start gaat onder meer in België.