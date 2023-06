Thibaut Courtois en kersverse vrouw Mishel dollen met kapiteinsband op huwelijksfeest: “Zij is de kapitein”

Het was een feest met de grote F, het huwelijk van Thibaut Courtois en Mishel Gerzig. Zelfs twee dagen later duiken er nog beelden van op. Zoals foto’s met zowel de Rode Duivels als zijn kersverse vrouw met een kapiteinsarmband. “Zij is de kapitein”, werd er verwezen naar Gerzig op Instagram.

Een verwijzing natuurlijk naar de heisa omtrent het vertrek van Courtois uit het kamp van Rode Duivels in aanloop naar de EK-kwalificatiewedstrijd in Estland. Courtois zou ongelukkig zijn geweest over de keuze van Tedesco om de aanvoerdersband aan Romelu Lukaku te geven. Hij koos er vervolgens voor zich niet meer te melden in Tubeke, een dag voor het vertrek naar Estland.

De bondscoach betreurde die beslissing en gaf maandag op zijn persconferentie aan “verrast en geschokt” te zijn. Courtois verweet Tedesco op sociale media een privégesprek openbaar maakte. Zonder Courtois wonnen de Duivels met 0-3 in Tallinn.

Eerder dook er al een beeld op van zus Valérie Courtois, met een kapiteinsband:

Het koppel deelde intussen ook al dé trouwfoto’s op Instagram: