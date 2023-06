Familie van Madonna reageert na ziekenhuisopname zangeres: “We dachten dat we haar gingen verliezen”

“Haar toestand was zo ernstig dat we ons op het ergste hadden voorbereid.” Dat zegt een familielid van Madonna nadat eerder bekendraakte dat de 64-jarige Amerikaanse zangeres meerdere dagen op intensieve zorgen lag met een “ernstige bacteriële infectie”.

Madonna werd vorige zaterdag bewusteloos aangetroffen in New York en werd met spoed naar de afdeling intensieve zorgen overgebracht. Daar zou de zangeres naar verluidt even geïntubeerd geweest zijn.

Woensdag kondigde haar manager Guy Oseary aan dat de Amerikaanse zangeres aan een “ernstige bacteriële infectie” leed en dat ze tijd nodig had om te herstellen. Haar nieuwe tournee, die op 15 juli in het Canadese Vancouver zou starten, werd voor onbepaalde tijd uitgesteld.

“Het waren enkele zorgwekkende dagen”, zo getuigt een familielid van Madonna aan Britse media. “We waren echt niet zeker dat ze het zou redden, we hadden ons al op het ergste voorbereid. We dachten echt dat we haar zouden verliezen.”

Volgens datzelfde familielid - dat op anonieme basis getuigt - was haar instorting ook een “wake-upcall” voor Madonna zelf. “Ze had zich extreem hard ingespannen om zich voor te bereiden op haar tournee, ze geloofde nog altijd dat ze onoverwinnelijk was.”