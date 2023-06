“Het is extreem koud, terwijl Céline uitgedost was voor een lichte wandeling”: Australische politie zoekt verder naar vermiste Belgische

De Australische politie is nog steeds op zoek naar Céline Cremer (31). De Belgische zou vertrokken zijn voor een lichte wandeling, maar is al bijna twee weken vermist bij “extreem koud” weer.

Céline Cremer reisde al een jaar door Australië en was op roadtrip in de eilandstaat Tasmanië. Nadat haar Belgische vrienden en familie bezorgd raakten omdat ze haar niet meer konden bereiken, alarmeerden ze maandag de politie. Céline bleek op 17 juni voor het laatst gezien te zijn in het dorpje Waratah en haar gsm-signaal was opgevangen nabij de Philosopher Falls. Haar wagen werd teruggevonden aan het begin van een wandelpad naar die waterval.

Volgens Célines zus Amélie Cremer is de auto intussen weggesleept voor analyse en om bewijsmateriaal te verzamelen dat het onderzoek vooruit kan helpen.

“De politie zet de zoekinspanningen in Waratah voort en concentreert zich daarbij op het gebied rond de Philosopher Falls”, meldt de politie van Tasmanië donderdagochtend lokale tijd. Het wandelpad blijft daarvoor afgesloten. “Verdere informatie werd gisteren ontvangen waaruit blijkt dat haar voertuig al op 20 juni 2023 bij de watervallen is gezien.” Iedereen die sinds 17 juni op het parkeerterrein is geweest, wordt gevraagd de politie te contacteren om te laten weten of ze Célines auto daar zagen of mogelijk contact hadden met de vrouw.

Haar gsm maakte op 20 juni voor het laatst verbinding, heeft de politie bevestigd.

Andere wandelaars liepen verloren

De Luikse vrouw was een “onervaren” wandelaar die alleen reisde en “uitgerust was voor een lichte wandeling”, denkt de politie, terwijl de weersomstandigheden “extreem koud” zijn. Er geldt momenteel een weeralarm voor wandelaars in Tasmanië. Afgelopen weekend viel sneeuw in het gebied en woensdag werkten de zoekteams ook bij lichte sneeuwval. De weersomstandigheden, met ook veel regen, bemoeilijken de zoekacties.

© Tasmania Police

“De politie blijft rechtstreeks in contact staan met haar familie, en onze gedachten zijn bij hen”, klinkt het in een verklaring donderdagochtend. “De autoriteiten doen er alles aan om zoveel mogelijk terrein te doorzoeken en ze zijn er voor ons”, zegt Célines zus Amélie. “Het nieuws is niet geruststellend, maar we geven de hoop niet op en wachten op meer informatie.”

De voorbije dagen werd in de omgeving van het wandelpad gezocht met grondteams en een drone. Woensdag daalden daarnaast agenten via touwen af in ontoegankelijk, dicht bebost terrein in het regenwoud, volgens lokale media. Amélie Cremer meldde dat donderdag en vrijdag ook speurhonden zouden worden ingezet.

De politie gaat er momenteel vanuit dat Céline verdwaald is geraakt.

De wandeling naar de watervallen zou volgens de toeristische website van de staat slechts 45 minuten duren, via een gemakkelijk toegankelijk pad. Maar meerdere wandelaars die hun recente ervaringen delen op sociale media, zeggen dat het wandelpad en de bewegwijzering verwarrend zijn en dat zij van het pad af raakten. “Het is heel makkelijk om verloren te lopen aan Philosopher Falls”, klinkt het, met een “vals pad” dat er ook aangeduid is. “Het is extreem desoriënterend.” Gsm’s zouden ook geen of amper bereik hebben in het gebied.