Opnieuw brandstichtingen en onrust in Frankrijk na dood van zeventienjarige Nahel

Een politieagent had dinsdag in Nanterre, ten westen van Parijs, de zeventienjarige Nahel doodgeschoten omdat hij weigerde te stoppen voor een controle. Zijn dood lokte ook al in de nacht van dinsdag op woensdag zware spanningen uit in verscheidene voorsteden van Parijs. Daarbij werden 31 mensen opgepakt.

Donderdagochtend vroeg hadden betogers opnieuw meerdere wagens en vuilnisbakken in brand gestoken in meerdere wijken van Nanterre. De politie zette daarop traangas in. Een reporter ter plaatse meldde dat de brandweer de omgeving rond een centrum van energiemaatschappij Enedis, dat in brand stond, moest evacueren wegens ontploffingsgevaar.

Ook in tal van andere wijken in en rond Parijs brak onrust uit, werd de politie aangevallen of brand gesticht. Zo maakte de politie melding van een twintigtal opgeworpen wegbarricades en een brandende vrachtwagen in La Courneuve. Daarnaast werden ook een bus en een bouwmachine op een werf in brand gestoken in Blanc-Mesnil.

In Clichy hoorde een journalist van Le Parisien een “enorme explosie” waarna een grote brand woedde.

Er werden ook wegen geblokkeerd en brand gesticht in Drancy, Vanves en in Montreuil, waar ook het gemeentehuis en politiebureau geviseerd werden. In Essonne vatte een bijgebouw van het stadhuis vuur.

Een basisschool werd in brand gestoken in Bezons, bericht de krant Le Figaro. In Garges-Sarcelles zouden het stadhuis en stationsgebouw in brand gestoken zijn, nabij Clamart zou brand gesticht zijn op een tram.

In Fresnes, een Parijse voorstad nabij luchthaven Orly, vielen betogers de ingang van de lokale gevangenis aan met vuurwerk, waarna een alarm afging. De politie arriveerde ter plaatse en voorkwam dat ze de gevangenis zouden betreden. Volgens Le Figaro zouden tientallen personen geprobeerd hebben om gedetineerden te laten ontsnappen.

In de voorstad Seine-et-Marne werden politievoertuigen in brand gestoken op de parkeerplaats voor het politiebureau.

Ook de politiekantoren van de wijken Meudon, Gennevilliers en Dammarie-les-Lys werden aangevallen.

In Aulnay-sous-Bois is een winkel geplunderd en werd een oplegger gestolen en in brand gestoken.

Ook in andere wijken, waaronder Argenteuil, werden etalages vernield en winkels geplunderd.

Beelden op sociale media toonden dat een persoon in Vigneux-sur-Seine met een geweer op een bewakingscamera schoot.

De politie was met tweeduizend agenten ter been in de Parijse voorsteden, achthonderd meer dan een nacht eerder. De agenten werden met onder meer molotovcocktails, stenen en vuurwerk bestookt. De politie schoot met rubberen kogels.

Rond 2 uur in de ochtend had de politie in de Parijse regio 77 arrestaties verricht.

Elders in Frankrijk

Ook in andere Franse steden was het onrustig en moest de politie optreden. Dat was onder meer het geval in Nice en Toulouse. De politiekantoren van Ariane en Les Poulins in Nice werden bekogeld met mortiervuur. Relschoppers wierpen in de stad ook barricades op en staken vuilnisbakken in brand. Dat was in Toulouse ook het geval, meer bepaald in het district Mirail, waar bovendien met stenen werd gegooid naar agenten.

In een voorstad van Lille, Mons-en-Barœul, werd het gemeentehuis bestormd, geplunderd en in brand gestoken, en werden politiehelmen gestolen. In Roubaix zou een politiebureau aangevallen zijn.

Volgens onbevestigde berichten op sociale media stond een appartementsgebouw nabij Lyon, in Villeurbanne, in brand nadat het getroffen werd door mortiervuur. Daarbij zou een vrouw gewond zijn geraakt. De politie kwam massaal ter plaatse.

Tegen een uur of 5 ’s ochtends leek de rust in Frankrijk eindelijk teruggekeerd te zijn.

