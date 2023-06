“Stoffelijke resten in Titan-onderzeeër gevonden”

Volgens de Britse krant Metro heeft de Amerikaanse kustwacht gemeld dat “veronderstelde menselijke resten zijn geborgen uit het wrak van de Titan-onderzeeër”.

De Titan verdween op 18 juni spoorloos tijdens een duik naar de Titanic. In de daaropvolgende dagen werd vruchteloos gezocht naar de duikboot en haar vijf inzittenden, maar die zoektocht werd stopgezet na de vondst van brokstukken. Naar alle waarschijnlijkheid implodeerde de boot tijdens de duik, en kwamen de vijf inzittenden daarbij meteen om het leven.

De Amerikaanse en Canadese kustwacht, die een onderzoek hebben geopend naar de ramp, hebben inmiddels de grootste brokstukken van de boot geborgen. Het zou gaan om onder meer een zijpaneel en mogelijk de neus van de onderzeeër. De stukken werden woensdag aan wal gebracht in het Canadese St. John’s in Newfoundland, en moeten uitsluitsel verschaffen over de oorzaak van de implosie.