Yellow Tigers verliezen kansloos na bewogen week, Zweden naar finale European Golden League

De Belgische volleybalvrouwen hebben zich na een bewogen week niet kunnen plaatsen voor de finale van de European Golden League. Na de verloren heenwedstrijd (3-2) tegen Zweden ging het ook in de terugwedstrijd mis. En deze keer waren ze kansloos: 0-3.

De eerste twee sets waren nog wel spannend, maar Zweden was telkens nipt beter: 20-25 en 26-28. In de derde set was het geloof weg en werd het vrij snel 17-25. Zweden mag naar de finale van de European Golden League.

De Yellow Tigers blijven met een wrang gevoel achter na een uiterst bewogen week. Bondscoach Gert Vande Broek ging in beroep tegen zijn schorsing voor grensoverschrijdend gedrag en besliste zelf om ondertussen een stap terug te zetten. Voorlopig neemt zijn assistent Kris Vansnick over.