Madonna belandt enkele dagen op intensieve zorgen na “ernstige bacteriële infectie”

De symptomen begonnen op zaterdag 24 juni, zegt haar manager Guy Oseary op Instagram. “Het leidde tot een verblijf van meerdere dagen op intensieve zorgen.”

“Haar gezondheid gaat erop vooruit, maar ze staat nog onder medisch toezicht. Er wordt een volledig herstel verwacht”, klinkt het.

De ziekte heeft wel impact op haar muzikale plannen. “We zullen momenteel alle afspraken moeten pauzeren, inclusief de tournee”, zegt Oseary. “We zullen meer details geven zodra we ze hebben, waaronder een nieuwe startdatum voor de tournee en de data van de verplaatste shows.”

De 64-jarige superster komt normaal gezien naar België op 21 en 22 oktober met “The Celebration Tour”, die ze in januari aankondigde. De eerste show was gepland op 15 juli in Canada, gevolgd door een reeks concerten in de VS. Maar alvast die eerste shows zullen dus uitgesteld worden. Wat de impact is op de show in België, is voorlopig onduidelijk.