OEFENMATCHEN. KV Kortrijk heeft moeite met Oudenaarde, OH Leuven wint derby makkelijk

Oudenaarde-KV Kortrijk 2-4

KV Kortrijk werkte zijn derde oefenwedstrijd van de voorbereiding af op het veld van Oudenaarde. De eersteklasser won met veel moeite met 2-4.

De score werd - net zoals in Harelbeke - snel geopend. Martin Regali deed de netten trillen, wat tevens ook zijn eerste doelpunt is voor de club. Daarna verdween het tempo wat uit de match. Oudenaarde probeerde, maar kwam niet in de buurt van het doel van Vandenberghe. Iets voor rust verdubbelde Mbayo de Kortrijkse voorsprong. Zonder al te veel moeite en met de handrem op wist KVK de rust in te gaan met een voorsprong.

Ook in de tweede helft zag het publiek een snel doelpunt. Deze keer was het De Mets die voor Oudenaarde prikte na mistasten van Silva. Eerste kans voor Oudenaarde, meteen prijs. Kortrijk was niet van slag en Avenatti trapte zijn ploeg naar de 1-3. Akpala stuurde rond het uur 9 beloften het veld op en dat beïnvloede het spel. Oudenaarde kwam meer en meer in de match en trof via de voet van Versmesse raak, 2-3. Kortrijk trof in het slot nog raak via Baeten, 2-4.

Kortrijk wint zo nipt zijn derde wedstrijd in de voorbereiding. Zaterdag volgt er een wedstrijd tegen SK Beveren achter gesloten deuren in het Guldensporenstadion.

OH Leuven-KVK Tienen 4-0

Ook zijn vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding heeft OH Leuven winnend afgesloten. Tegen de buren van KVK Tienen uit Eerste Amateur werd het 4-0. De doelpunten waren afkomstig van Joel Schingtienne, Jo Gilis en twee keer Mathieu Maertens. Zaterdag volgt een eerste iets serieuzer testje tegen 1B-club Beerschot.

Basisopstelling OHL: Jackers, Dom, Schingtienne, Ricca, Mendyl, De Norre, Schrijvers, Banzuzi, Holzhauser, Thorsteinsson, Mboko