Minstens 13 burgers gedood bij jihadistische aanval in Mali

In het noorden van Mali zijn sinds dinsdag al minstens dertien burgers om het leven gekomen bij een aanval die wordt toegeschreven aan de jihadistische terreurgroep IS (Islamitische Staat). Dat hebben vertegenwoordigers van de lokale overheid woensdag meegedeeld.

“De voorlopige balans bedraagt dertien doden en een tiental gewonden. Honderden mensen hebben de dorpen in Gabéro, in de regio Gao, verlaten”, meldt een lokale verkozene, die om veiligheidsredenen anoniem wenst te blijven. Hij beklemtoont dat het leger niet ter plaatse was.

“Ze hebben veel mensen gedood. Minstens zeventien”, klinkt het bij een andere lokale autoriteit. Er bevinden zich ook kinderen bij de slachtoffers.

In Mali heerst sinds 2012 politieke onrust, nadat jihadistische groeperingen in het noorden van het land verschillende opstanden hebben ontketend.