WIMBLEDON. Yanina Wickmayer en Greet Minnen plaatsen zich voor laatste kwalificatieronde

Voor een veertiende Wimbledondeelname moet de 33-jarige Wickmayer, twee weken terug winnares van het ITF-grastoernooi in Surbiton, nog voorbij de Duitse Laura Siegemund (WTA-154). Die schakelde de Slovaakse Jana Cepelova (geen ranking) met 6-4 en 6-3 uit. Wickmayer speelde één keer eerder tegen Siegemund. In 2017 schakelde ze de 35-jarige Duitse in de eerste ronde van Indian Wells met 6-3, 3-6 en 6-4 uit.

Vorig jaar bereikte Wickmayer bij haar eerste Grand Slam sinds haar comeback de tweede ronde in Wimbledon. Een achtste finale in 2011 is er haar beste resultaat. Op het US Open schopte ze het in 2009 tot de halve finales.

Ook Minnen door

Ook Greet Minnen (WTA-121) heeft zich woensdag voor de derde en laatste kwalificatieronde geplaatst. Dat deed ze door de Amerikaanse Robin Montgomery (WTA-147) in 1 uur en 42 minuten met 6-4 en 7-6 (7/5) te verslaan.

Om een plaats op de hoofdtabel neemt Minnen het op tegen de Letlandse Darija Semenistaja (WTA-208), die de Russische veterane Vera Zvonareva (WTA-788), voormalig finaliste op Wimbledon (2010), met 6-4 en 6-1 uitschakelde. In de eerste ronde won de 20-jarige Semenistaja met 6-4 en 6-0 van Marie Benoit (WTA-224). Tegen Minnen speelde ze nog niet eerder.

Minnen, 25 jaar, gaat voor een vierde deelname aan het grasgrandslam in Londen. In 2019 en 2021 bereikte ze er de tweede ronde, vorig jaar strandde ze in de eerste ronde.

Kimmer Coppejans wint Belgisch onderonsje

Kimmer Coppejans (ATP 187) heeft zich woensdag ten koste van Zizou Bergs (ATP 177) geplaatst voor de derde (en laatste) kwalificatieronde voor Wimbledon. De 29-jarige Oostendenaar, die al enkele jaren in Limburg woont, haalde het in twee sets (6-4 en 7-6 (7/4)).

De partij duurde een uur en 36 minuten en lag een tijdje stil door de regenval in het Verenigd Koninkrijk.

Coppejans treft in de laatste voorronde de Japanner Taro Daniel (ATP 105), het vierde reekshoofd in de kwalificaties. Daniel rekende in zijn tweede kwalificatieronde in twee sets (6-3 en 6-3) af met de Italiaan Luca Nardi (ATP 154).

Coppejans kon zich nooit eerder voor de hoofdtabel van Wimbledon plaatsen. Dat lukte hem wel op de Australian Open (2021) en Roland Garros (2015 en 2019).

Eerder op de dag verloor Gauthier Onclin (ATP 214) in de tweede kwalificatieronde voor Wimbledon in twee sets (6-2 en 6-2) van de Duitser Maximilian Marterer (ATP 169). Raphaël Collignon (ATP 212) verloor tegen de Italiaan Mattia Bellucci (ATP 160).