Premier Alexander De Croo is bereid om Open Vld tijdelijk te leiden: “Partij kan op mij rekenen”

Premier Alexander De Croo is bereid om zijn partij de komende weken te leiden, tot er een nieuwe voorzitter is aangeduid. Dat zegt hij in een reactie op het aangekondigde ontslag van voorzitter Egbert Lachaert.

“Als statutair ondervoorzitter roep ik morgenochtend een partijbureau bij mekaar om te overleggen op welke manier de partij de komende maanden best geleid wordt. De partij kan hiervoor op mij rekenen tot er een nieuwe voorzitter wordt aangeduid”, aldus de premier.

De Croo bedankte Lachaert ook voor de “enorme toewijding en het vele werk dat hij verzet heeft de afgelopen jaren”. “We zullen ook in de toekomst als partij op hem blijven rekenen en een beroep blijven doen op zijn kennis en talent”, klinkt het.

Peilingen

De Vlaamse liberalen hebben het tegenwoordig moeilijk in de peilingen. “Open Vld staat voor een grote uitdaging, maar ik ben er vast van overtuigd dat we deze aankunnen”, aldus de eerste minister. “Onze partij gaat resoluut voor een land dat werkt en waar werken beloond wordt. Waarin vrije mensen sterk kunnen zijn en hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen. We staan voor een politiek die niet bang is om samen te werken om verder te komen. Met politici die verbinding zoeken in plaats van verdeeldheid. Daar zal dan ook mijn volledige focus en energie naar toe gaan het komende jaar.”