Is Grand Départ in Bilbao het decor van de wedergeboorte van Julian Alaphilippe? “Wout, Mathieu en Tadej zijn de grote musketiers, ik de kleine”

De rode loper is uitgerold. Zaterdag vindt Julian Alaphilippe (31) in Bilbao een parcours volledig op zijn maat. Deze Tour starten met ritwinst én het geel zou de definitieve wedergeboorte van de tweevoudige wereldkampioen kunnen betekenen, maar Alaphilippe spreekt met twee woorden.

“Ik heb alles gedaan om goed te zijn.” Hij herhaalde het zinnetje nog twee keer tijdens de online persconferentie van Soudal-Quick Step waarbij Alaphilippe geflankeerd werd door Fabio Jakobsen en Tom Steels. Niet: “Ik ben goed” of “Ik rij rond met superbenen”, maar “Ik heb er alles aan gedaan”. Er gaat toch net iets minder overtuiging van uit en zo laat hij de deur op een kier voor twijfels. Al twee jaar is hij op zoek naar regelmaat. Er waren prestaties waar hij zich aan kon optrekken, maar die kregen nooit meteen een vervolg.

Alaphilippe wil na een jaartje afwezigheid opnieuw schitteren in de Tour. — © Getty Images

In de Dauphiné bijvoorbeeld won hij met overmacht een spurtje bergop en leek hij met zijn overwinningsgebaar duidelijk te willen maken dat iedereen rustig kon blijven, dat hij er weer door kwam. “Het was lang geleden dat ik nog op zo’n manier kon winnen”, zei Alaphilippe. “Of ik daarmee mijn vorm van mijn twee wereldtitels terug heb, weet ik niet, maar het gaf me wel vertrouwen voor wat komt.”

DNF door zonneslag

Opnieuw enige twijfel toch. Dat hij in de etappe naar Salins-les-Bains tweede eindigde achter een ongenaakbare Vingegaard en beslag legde op de tiende plek in de eindstand van de Dauphiné leek de voorbode van de terugkeer van de oude Alaphilippe. Tot er zondag op het Frans kampioenschap in de uitslag DNF (did not finish, red.) achter zijn naam kwam te staan. Dat hoeft niet noodzakelijk veelzeggend te zijn, maar het brak weer even zijn elan. “Jullie hoeven niet ongerust te zijn”, haalde Alaphilippe de schouders op. “Het was maar een zonneslag. Dat kan nu eenmaal gebeuren. Het heeft mijn vertrouwen niet aangetast. Ik voel me alweer veel beter en doe er alles aan om zo goed mogelijk te recupereren.”

Zaterdag krijgt Julian Alaphilippe een open doekje bij de Tourstart. De start en aankomst liggen in Bilbao. Het Baskenland ging de Fransman vaak goed af. Vier keer won hij een rit in de ronde van de regio en ook de Jaizkibel is hem na zijn overwinning van 2018 in de Clasica San Sebastian niet onbekend. Hij eindigde er trouwens nog twee keer in de top tien. Opnieuw spreekt Alaphilippe met twee woorden. “Op papier moet die rit me liggen. Ik ben ze gaan verkennen voor mijn hoogtestage en deze week opnieuw. Ik ken het parcours dus best goed en hou ervan. Ik heb alleen een goede dag nodig en sterke benen. Wat ik geleerd heb uit de verkenningen? Dat mag ik van mijn sportdirecteur niet zeggen. (lacht) Ik weet alleen dat we onze schoenen goed zullen moeten vastmaken want het is steil (grijnst).”

Alaphilippe droeg het geel van 2019 tot 2021 in drie opeenvolgende Tours — © AFP

Tweelingbroer van Muur van Hoei 

Naast het feit dat de Baskische bodem Alaphilippe altijd al genegen was, ligt ook de aankomst van de zaterdagrit hem helemaal. Diep in de finale doemt de Col de Pike op. 2 km klimmen aan een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer 10 procent, met pieken tot 16 procent. Een beetje het iets grotere tweelingbroer van de Muur van Hoei, waar Alaphilippe altijd al in zijn sas was. Vier keer won hij er de Waalse Pijl en zijn slechtste uitslag in de Ardennenklassieker is een vierde plek. Alleen ligt de streep deze keer wel niet op de top, maar tien kilometer verderop. Alsnog het ideale decor dus voor de Fransman.

Hij zou er volgens insiders zelfs in het voordeel zijn ten opzichte van andere punchers zoals Van Aert en Van der Poel, die op de steile klim door hun iets zwaardere lichaamsbouw moeizamer zouden boven raken. De laatste keer dat Alaphilippe een wedstrijd won waarin die twee ook aan de start verschenen, was op het WK van 2021 in Leuven. Toen gingen ze nog als de grote drie door het leven. Intussen nam Pogacar de plek van Alaphilippe in. “Ik heb nog altijd mijn punch hoor”, lacht Alaphilippe. “Alleen zijn zij nu de drie grote musketiers en ik ben de kleine musketier (grijnst). Ik sta er nog altijd en hoop dat zaterdag nog eens te kunnen tonen.”

Alaphilippe. — © AFP

Bilbao leent zich voor Alaphilippe zelfs voor een dubbelslag. Hij kan niet alleen aanknopen met een ritzege gaan, maar net als in zijn drie voorgaande deelnames ook het geel grijpen. “Het zou een droom zijn om het geel nog eens te mogen dragen en daar ga ik voor, maar als het niet lukt, is dat ook niet erg. Ik ben hier om plezier te maken en eruit te halen wat erin zit. Na die eerste rit bekijk ik het verder dag per dag. We willen met het team scoren, ook met Fabio Jakobsen gaan we super geconcentreerd voor de sprints. Ik ben blij om terug te keren in de Tour en weer van de unieke sfeer te mogen proeven. Dat ik er vorig jaar niet bij was, dat heb ik achter me gelaten.”