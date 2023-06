STVV neemt pas na rust afstand van THES en wint derde oefenmatch op rij

Bij STVV posteerde coach Thorsten Fink in de eerste helft Matte Smets als controlerende middenvelder. De Kanaries vonden moeilijk openingen tegen een stugge Looise organisatie. Een solo van Koita, die de vuisten van doelman Herbots torpedeerde, was zowat het enige moment waarvoor de handen op mekaar gingen.

© Dick Demey

Na de koffie kregen we een compleet ander elftal in beide kampen te zien. De Amerikaanse tester Kahveh Zahiroleslam werd opnieuw drager van de Truiense aanval. Filippov en Nhaili kwamen tot kleine kansjes, maar doelman Herbots was niet echt onder de indruk. Nhaili zette zich even na het uur opnieuw door via de linkerkant. Stan Van Desel kon met een gekraakt schot de 0-1 op het bord prikken. Een vermoeid THES slikte pas in het slotkwartier een tweede doelpunt. Nhaili met een bom: 0-2. Zahiroleslam deed op het eind zijn duit nog in het zakje 0-3.

THES: Herbots, Hulsmans, Brugmans, Spruyt, Van Den Broeck, De Wit, Kerckhofs, Naqqadi, Symons, Vermijl, Mehanovic. Vielen in na rust: Van Genechten, Latet, Mele, Claeys, Mimon, Jorissen, Roeckaerts, Swinnen, Vanaken, Voca, Lufundu, Keulen.

STVV eerste helft: Coppens, Ananou, Van Helden, Godeau, Bocat, Smets, Fabinho, Dumont, Steuckers, Koita, Kaya.

STVV tweede helft: Lendfers, Van Wesemael, Diriken, Mindombe, Teuchy, Delorge, Librici, Van Dessel, Filippov, Nhaili, Zahiroleslam.

Doelpunt: 67’ Van Dessel 0-1, 78’ Nhaili 0-2, 88’ Zahiroleslam 0-3.

Scheidsrechter: Thomas Vanboven.

