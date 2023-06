Proces tegen Kevin Spacey gestart met samenstelling van jury

In Londen zijn woensdag de twaalf juryleden ingezworen in de zedenzaak tegen de Amerikaanse acteur Kevin Spacey. De 63-jarige Hollywoodster wordt door vier mannen beschuldigd van seksuele aanranding. Het gaat in totaal om twaalf aanklachten.

Spacey was woensdag ook zelf aanwezig in de rechtszaal in het Londense district Southwark. Hij nam ook even de tijd om de mensen die zich aan de ingang van het gerechtsgebouw hadden verzameld, kort te begroeten. Er is een jury met negen mannen en drie vrouwen samengesteld. Daarnaast zijn ook twee plaatsvervangende juryleden aangeduid.

Centraal in het proces staan beschuldigingen van vier mannen die beweren dat de acteur hen seksueel misbruikte. Twee van de mannen beweren dat ze buiten hun wil om seks hebben gehad met Spacey, die van 2004 tot 2015 artistiek directeur was van The Old Vic Theatre in Londen. De acteur pleitte eerder al onschuldig op alle twaalf de aanklachten en zegt er van overtuigd te zijn dat de rechtbank hem zal vrijspreken.

Rechter Mark Wall drong er bij de juryleden op aan om in deze zaak “de berichtgeving waar mogelijk te vermijden”. “Het is een bijzonder gevaar, vooral in dergelijke zaken waarin de beklaagde een publiek profiel heeft, om je computer te gebruiken om dingen op te zoeken”, waarschuwde de rechter, die erkende dat er “overduidelijk” al veel media-aandacht geweest is voor deze zaak.