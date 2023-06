Curamant op campus Gerkenberg in Bree. — © Patrick Brebels

Bree

Eind deze week stopt Curamant in Bree de dienstverlening aan de 25 hulpbehoevende patiënten die er nog verblijven. Dat hebben de families van de bewoners woensdag te horen gekregen. In het nabijgelegen woonzorgcentrum is alvast geen plaats.