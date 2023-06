“Er blijft niet veel over voor een renner zoals ik”: Jasper Stuyven gaat in de Tour op zoek naar eerste zege in meer dan 800 dagen

Milaan-Sanremo in 2021... en toen werd het stil. Al ruim achthonderd dagen wacht Jasper Stuyven op een nieuwe zege. In zijn zevende opeenvolgende Tour hoopt de Belg die ban te breken. Al weet hij als geen ander hoe moeilijk het is een rit te winnen in de Tour. “Sprinters klimmen steeds beter. Terwijl klassementsrenners ook de minder zware bergritten tegenwoordig als een kans zien. Dan blijft er niet veel over voor een type renner als ik.”