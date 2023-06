Transfervrije Welat Cagro is tweede zomeraanwinst van Beerschot, Issa Soumaré richting exit

Na Simion Michez is er deze zomer eindelijk een tweede nieuwkomer bij Beerschot. Welat Cagro, een centrale middenvelder, tekent op het Kiel een prestatiegericht contract tot medio 2025 en moet het vertrek van Dante Rigo opvangen. Cagro (24) doorliep de jeugdreeksen van Anderlecht, KV Mechelen, OHL en AA Gent maar z’n professionele carrière startte opmerkelijk genoeg in Armenië. Nadien speelde de Belg met Koerdische roots in de Nederlandse tweede klasse ruim vijftig wedstrijden bij achtereenvolgens Telstar en NAC. Maar een jaar geleden sloeg het noodlot toe voor Cagro. Een zware knieblessure hield hem vorig seizoen ruim zes maanden aan de kant. In maart werd het contract van Cagro bij NAC ontbonden. Beerschot trekt hem dus transfervrij aan.

“Cagro is meteen inzetbaar voor ons”, vertelt technisch manager Gyorgy Csepregi op de website van de club. “Hij revalideerde vorig seizoen van een knieblessure maar is nu opnieuw volledig fit. Hij onderhield zijn conditie de afgelopen maanden bij PEC Zwolle, maar koos nu voor Beerschot.”

Soumaré naar Le Havre

Er is ook een vertrekker te melden bij Beerschot. Issa Soumaré (22) tekent eerstdaags een contract bij Le Havre, dat volgend seizoen in de Ligue 1 aantreedt. De voorbije twee seizoenen verhuurde Beerschot de jonge Senegalees aan Quivilly-Rouen in de Ligue 2. Soumaré lag nog tot 2025 onder contract bij Beerschot. Le Havre betaalt 400.000 euro en ook nog 100.000 euro aan eventuele bonussen. Dat geld is welgekomen voor Beerschot.