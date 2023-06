Vasile Usturoi volgt het voorbeeld van Oshin Derieuw en plaatst zich als eerste Belgische bokser sinds 1992 voor de Olympische Spelen

Woensdag 28 juni werd een hoogdag voor het Belgisch boksen. Zes uur nadat Oshin Derieuw zich als eerste Belgische boksster ooit kwalificeerde voor de Olympische Spelen, volgde bij de mannen Vasile Usturoi haar voorbeeld. Usturoi is de eerste boksende Belg op de Spelen sinds Abdelkader Wahabi in Barcelona 1992.

Net zoals Oshin Derieuw behaalde Vasile Usturoi woensdag zijn rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen van Parijs door zich te kwalificeren voor de halve finales van het bokstoernooi op de Europese Spelen in Krakau. In zijn kwartfinale in de categorie tot 57 kilogram telde Usturoi zijn Deense rivaal Lundga Jensen al in de eerste ronde uit met een technisch knock-out.

De 26-jarige Belg met Roemeense roots veroverde ruim een jaar geleden al goud in zijn olympische gewichtsklasse op de Europese kampioenschappen voor amateurs in Armenië. Usturoi treedt nu in de voetsporen van Abdelkader Wahabi, die de Belgische kleuren verdedigde op de Spelen van Barcelona in 1992.

Maar eerst wil Usturoi graag het goud op de Europese Spelen. Vrijdagavond staat hij in de halve finale (19u45) tegenover de winnaar van de kamp tussen de Spanjaard Jose Quiles Brotons en de Georgiër Artyush Gomtsyan.