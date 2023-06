Sander Gillé en Joran Vliegen in kwartfinales uitgeschakeld op ATP Mallorca

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich woensdag in Mallorca (915.630 euro) niet voor de halve finales van het dubbelspel kunnen plaatsen. Het Limburgse duo, tweede reekshoofd op het grastoernooi van de Spaanse Balearen, leed in de tweede ronde een 4-6, 6-3, 10-8 nederlaag tegen de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow.

Na hun verloren finale op Roland-Garros, gingen Vliegen en Gillé er vorige week in Halle in de eerste ronde uit, zodat ze volgende week Wimbledon met slechts één zege op gras in de benen moeten aanvatten.