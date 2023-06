“Instabiel Rusland” is olifant in de kamer tijdens Oekraïne-debat op Europese top

De Europese staatshoofden en regeringsleiders blazen donderdag en vrijdag verzamelen voor hun jaarlijkse zomertop. Belangrijke beslissingen moeten niet worden genomen, maar de 27 leiders zullen wel over een aantal onderwerpen de violen trachten te stemmen. Bijvoorbeeld over hun verdere steun aan Oekraïne, al luidt het dat de gebeurtenissen van afgelopen weekend “de olifant in de kamer” zullen zijn tijdens dat debat. “De dreiging die van een instabiel Rusland uitgaat, is volgens mij groter dan de dreiging van een sterk Rusland”, zei een van de leiders woensdag.

Om de Europese en mondiale veiligheidssituatie te bespreken, zal de top donderdagmiddag beginnen met een lunch in aanwezigheid van NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Over de oorlog in Oekraïne schrijft Europees president Charles Michel in zijn uitnodigingsbrief dat het eensgezinde optreden van de EU-landen “fel contrasteert met de verdeeldheid in Rusland die afgelopen weekend duidelijk werd”, waarmee hij natuurlijk verwijst naar de muiterij van de Wagnermilities.

Die gebeurtenissen zullen wellicht de conclusies niet halen, maar ze vormen volgens een topdiplomaat wel de “olifant in de kamer”. Iedereen lijkt te beseffen dat een instabiel Rusland een gamechanger kan zijn. De leiders zullen het hebben over de verwoesting van de Nova Kakhovka-stuwdam, maar zullen daarbij Rusland niet ondubbelzinnig als verantwoordelijke aanwijzen. De Europese Raad “veroordeelt in de strengste bewoordingen” die verwoesting, luidt het in de ontwerpconclusies.

Een debat dat nog moet worden beslecht, is dat over de opbrengst van de ‘frozen assets’, de Russische tegoeden die in Europa geblokkeerd staan. Wellicht komt de Europese Commissie tegen eind juli met een concreet voorstel, op basis van de discussie onder de lidstaten. Maar de top komt wellicht te vroeg voor een duidelijke richting. “We zijn er nog niet helemaal uit om een waterdichte juridische basis te creëren” voor het beheer van die opbrengsten, zegt een diplomaat. “Maar de druk is gigantisch om deze te kunnen gebruiken voor de heropbouw van Oekraïne of het betalen van schadevergoedingen.”

Ook de discussie over de mogelijke berechting van de Russische president Vladimir Poetin en zijn medestanders voor oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en/of agressiemisdrijven (‘crimes of aggression’) zal op de top niet worden beslecht. Er wordt gedacht aan een bijzonder tribunaal, onder toezicht van de VN, of een hybride Oekraïense rechtbank met internationale elementen. In een interview met de Duitse krant Bild zei de Hongaarse eerste minister Viktor Orban dinsdag nog dat Poetin voor hem weliswaar geen oorlogsmisdadiger is. “We hebben Poetin nodig om over vrede te onderhandelen”, zei hij.

Van Orban wordt gevreesd dat hij mogelijk ook het migratiedebat bemoeilijkt. De leiders zullen het politieke akkoord over het asiel- en migratiepact bespreken dat enkele weken werd gesloten, maar zoals bekend stemde Hongarije tegen die deal. Op de top lijkt vooral de “externe dimensie” - de samenwerking met herkomst- en transitlanden - ter sprake te zullen komen.

Vrijdag wordt de Europese top afgesloten een debat over economie en over de Europese houding ten aanzien van China. Daar lijkt de strategie van de Europese Commissie om risico’s te vermijden, niet bij iedereen in goede aarde te vallen. “‘De-risking’ is een algemeen concept, en mag niet alleen op China worden geplakt. Er moet vooral een gelijk speelveld zijn: wat Chinese bedrijven hier mogen doen, moeten onze bedrijven ook daar mogen doen”, luidt het bij een bron.