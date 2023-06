Wegenwerker moet werkstraf uitvoeren nadat hij buschauffeur slag geeft tijdens ruzie over wegsignalisatie

Een 31-jarige wegenwerker uit Ham moet een werkstraf van 70 uur uitvoeren omdat hij op de vuist ging met een buschauffeur van De Lijn. Hij sloeg ook een raam van de bus stuk met een steen. De mannen hadden ruzie over de wegsignalisatie.

Op 30 november 2022 was de dertiger als wegenwerker aan de slag op de Bilzersteenweg in Tongeren. De buschauffeur kon echter niet passeren door de wegsignalisatie en vroeg de dertiger om de kegels te verplaatsen, zo stelde de Tongerse aanklager. “Maar in plaats van te helpen, smeet de werkman een steen tegen het raam van de bus. Vervolgens heeft hij ook een slag uitgedeeld aan de buschauffeur toen die zijn venster opendeed”, aldus de procureur.

De dertiger gaf tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechtbank de slag toe, maar vertelde een ander verhaal. “Ik was daar aan het werk en die buschauffeur reed die paaltjes omver en begon ermee te gooien. Als je dat vriendelijk vraagt, zou ik die kegels wel verzetten. Ik heb me door zijn gedrag ook niet meer onder controle kunnen houden. Toen hij nadien zijn venster opendraaide, heb ik uitgehaald.”

De rechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 70 uur. Als hij die niet uitvoert, moet hij voor acht maanden naar de gevangenis.