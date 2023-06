Genk

Boekingsplatform Resengo raamt dat er in Belgische restaurants in de eerste helft van dit jaar zo’n 500.000 personen niet zijn opgedaagd na een reservatie. De sector loopt zo mogelijk 75 tot 100 miljoen euro omzet per jaar mis. Voor een gemiddeld restaurant bedraagt het verlies jaarlijks tienduizenden euro’s.