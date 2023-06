Hasselt/Antakya

Vijf maanden na de verwoestende aardbeving in Turkije is Hasselaar Musti Önlen met zijn mama Vedath (58) op bezoek bij zijn zwaar getroffen familie. “62 van onze familieleden zijn hier gestorven. Het weerzien met onze andere familieleden is heel emotioneel”, zegt Musti vanuit Turkije.