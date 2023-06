Baby die in Doornik werd gevonden was allicht al jaren dood

Het babylijkje dat een week geleden werd gevonden in een technische ruimte van het ziekenhuis van Doornik was allicht al jaren dood. Dat blijkt nu uit de autopsie.

Een tuinman beleefde vorige week woensdag de schrik van zijn leven toen hij een dode baby vond in een emmer. Die stond achter de fietsenstalling van het Centre Hospitalier de Wallonie-Picardie in Doornik. Procureur des Konings Frédéric Bariseau had het toen over een pasgeboren baby waarvan men niet wist of het kindje geleefd had of niet.

Maar de autopsie heeft nu aangetoond dat het kindje allicht al jaren dood was. Of de baby geleefd heeft na de geboorte, kon niet worden achterhaald.

Het lichaam zou al die tijd in formol bewaard zijn. Formol is een chemische oplossing die vaak wordt gebruikt om biologische stalen in te bewaren. Onderzoek moet nu uitwijzen of de ouders hun kindje al die tijd hebben bewaard. Of het uit een of ander laboratorium komt en het eventueel om een wansmakelijke studentengrap gaat.

Het parket wil voorlopig geen verdere commentaar geven over de zaak.