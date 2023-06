"Serieuze tegenvaller" voor UHasselt in nieuwe ranking

De Universiteit Hasselt daalt meer dan honderd plaatsen in een nieuwe ranking van universiteiten. Dat is opmerkelijk, want door de band genomen stijgen of dalen instellingen maximaal enkele tientallen plaatsen. "Het klinkt stom, maar het is vooral pech."

Ieder jaar pakken universiteiten verschillende keren per jaar uit met de plaats die ze bemachtigd hebben op een internationale ranking. De meest recente verscheen gisteren: de QS World University Rankings. Die is samen met de Shanghai Ranking en Times Higher Education een van de bekendste. In de lijst worden bijna 1.500 instellingen wereldwijd vergeleken en gerangschikt. De lijst verschijnt jaarlijks sinds 2004.

De Belgische universiteiten doen het al jaren goed op die lijst. Zo schuift de KU Leuven ook dit jaar verder op in de top 100 – ze eindigt op de 61ste plaats. Ook de UAntwerpen en UGent landen in de top 250. De VUB valt daar net buiten en daalt van 251 naar 259. De Franstalige universiteiten gaan er dit jaar allemaal op vooruit.

Het meest opvallende in de QS is de "move" van de UHasselt. De universiteit verliest meer dan honderd plaatsen, en eindigt dit jaar als 551ste. "Dat is een serieuze tegenvaller", zegt woordvoerder Koen Santermans daarover.

Internationaal talent aantrekken

De universiteit – die nog maar enkele jaren is opgenomen in de ranglijst – is niet in paniek door het tegenvallend resultaat. "Maar het is wel een tegenslag", zegt Hanne Poelmans, die zich buigt over de universitaire rankings aan de UHasselt. "Rankings zijn nu eenmaal belangrijk om internationaal talent aan te trekken."

De grootste verklaring voor de achteruitgang is de nieuwe methodologie die gebruikt is. "Het klinkt stom, maar het is vooral pech", zegt ze. Zo zijn er drie nieuwe parameters of indicatoren toegevoegd om de beoordeling te maken. "Die spelen niet in ons voordeel", zegt Poelmans. Vooral grote, internationaal gerichte instellingen profiteren, merkt ze. "Als jonge en kleine universiteit die niet alle richtingen aanbiedt, is het moeilijk om goed te scoren."

Soms zijn er ook "flauwe redenen" voor de tegenvallende scores. Zo scoort de universiteit schijnbaar heel slecht op duurzaamheid. De reden: de organisatie vond de beleidsteksten en noodzakelijke documenten niet op de site van de universiteit – die onlangs verhuisde. "Dat is jammer", aldus Poelmans. Hetzelfde geldt voor de tewerkstellingscijfers: de UHasselt vond zelf geen correcte data en leverde dus niets aan. De organisatie vond blijkbaar wel cijfers. "Een vraagteken", klinkt het.

Veranderende spelregels

Een laatste tegenvaller is dat een indicator waar de UHasselt goed op scoort, plots minder doorweegt. "We hebben een heel goede ratio van het aantal onderzoekers ten opzichte van het aantal studenten. Helaas speelt dat nu minder mee." De ganse club ranglijsten is volgens haar "een set spelletjes". "Elk spel heeft zijn regels. Soms scoor je goed, soms minder. En helaas veranderen de spelregels regelmatig."

Poelmans merkt nog op dat er een enorme groep universiteiten erg dicht bij elkaar ligt. Concreet: "Hoewel we maar twee samenwerkingen in drie landen minder hebben dan vorig jaar, daalt ons resultaat op dat onderdeel van 74 naar 27 procent. Dat is gigantisch."