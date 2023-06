Boerenbond stelt zich vragen bij draagvlak natuurherstelwet na verwerping door milieucommissie Europees parlement

Nu ook in de milieucommissie in het Europees parlement de veelbesproken natuurherstelwet met 44 stemmen tegen 44 is verworpen, vragen de boeren zich af of er voldoende draagvlak is om de wetgeving door te voeren. De natuurherstelwet moet ervoor zorgen dat grote stukken natuur tegen 2030 worden hersteld, en dat tegen 2050 Europa klimaatneutraal wordt. Bij de Boerenbond spreekt men van te veel willekeur en niet te overziene gevolgen voor de boeren als er op 11 juli in de plenaire vergadering van het Europees Parlement het licht op groen gezet wordt.