Op het Kristalpark in Lommel is Rampage Open Air klaar om de komende vier dagen 50.000 festivalgangers te ontvangen. De bezoekers kunnen genieten van 300 artiesten op zes verschillende podia. Morgenavond al kunnen de campinggasten genieten van een voorsmaakje van het grootste openluchtfestival voor drum & bass en dubstep in de wereld.