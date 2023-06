Nergens valt er meer prijzengeld te verdienen (1,5 miljoen euro) of zijn er meer toeschouwers (tot 350.000) dan in Aken. Logisch dus dat Nicola Philippaerts op de jaarlijkse hoogmis van de paardensport wil schitteren. “Beter doen dan vorig jaar wordt moeilijk”, beseft Philippaerts, die toen tweede werd in de Landenprijs en derde in de GP.