Koran in brand gestoken in Zweden, Turkije spreekt van “verachtelijke” daad

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan is niet te spreken over een nieuwe manifestatie in Zweden, waarbij een exemplaar van de Koran in brand werd gestoken. De minister heeft het in een reactie over een “gemene” en “verachtelijke” daad.

De protestactie vond woensdag plaats voor een moskee in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Verschillende pagina’s van het boek zijn in vlammen opgegaan. De actie vond plaats op de eerste dag van het islamitische Offerfeest.

“Ik vervloek de verachtelijke daad die is gepleegd tegen ons heilige boek, de heilige Koran”, schrijft Fidan in een reactie op Twitter. “Het is onaanvaardbaar om deze anti-islamitische acties toe te staan onder het mom van vrijheid van meningsuiting”, klinkt het nog. “De ogen sluiten voor deze gemene daden, komt neer op medeplichtigheid.”

De Zweedse politie had toelating gegeven voor de protestactie van een 37-jarige Irakese vluchteling. De Zweedse eerste minister Ulf Kristersson beklemtoonde tijdens een persconferentie dat de actie toegelaten, maar ongepast was.

In januari had een eerdere koranverbranding in Zweden al geleid tot woedende reacties in Turkije en andere islamitische landen. De nieuwe protestactie dreigt de spanningen tussen Ankara en Stockholm verder op te voeren. De zaak ligt extra gevoelig omdat Turkije momenteel, samen met Hongarije, de toetreding van Zweden tot de NAVO tegenhoudt.

Op 6 juli zullen Zweedse en Turkse vertegenwoordigers in Brussel overleggen over het Zweedse NAVO-lidmaatschap, zo is woensdag ook aangekondigd door Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Het militaire bondgenootschap hoopt dat het Turkse veto wordt weggewerkt tegen de komende NAVO-top, die op 11 en 12 juli plaatsvindt in de Litouwse hoofdstad Vilnius.