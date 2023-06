Gemengde reacties op nieuwe Tour-uitrusting van Lidl-Trek: “Het gezicht van de renners spreekt boekdelen”

Lidl-Trek, tot enkele dagen geleden nog Trek-Segafredo, heeft op de persconferentie in aanloop naar de Tour de France hun nieuwe uitrusting voorgesteld. Ondanks dat er veel potentieel inzat, waren de meningen op sociale media achteraf onverdeeld negatief.

De achtkoppige Tour-selectie van Trek verzamelde vanmiddag voor het eerste persmoment in hun nieuwe uitrusting, gesponsord door de Duitse supermarktketen Lidl. En dat mocht iedereen geweten hebben. Hun logo prijkt centraal op de borst van de renners, zelfs op de truitjes van de nationale kampioenen. De Deense vlag op het torso van Mattias Skjelmose wordt abrupt onderbroken door het kleurrijke logo. Kort na de onthulling regende het dan ook negatieve commentaren op sociale media. “Spuuglelijk”, klonk het op Twitter. Het moet gezegd worden, de renners zaten er niet al te vrolijk bij. Had hun nieuwe uitrusting daar iets mee te maken? “Hun gezicht spreekt boekdelen”, tweette een andere fan. Het zou een understatement zijn om te zeggen dat de gloednieuwe truitjes niet in de smaak vallen.

Na een samenwerking van acht jaar kondigde het team van Jasper Stuyven het einde van de samenwerking met Segafredo aan. Enter Lidl, dat de nieuwe cosponsor van de formatie werd. Eerder stond het logo van de warenhuisgigant ook al op de mouw van Quick-Step.