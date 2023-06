Emotionele Antwerpfans poseren trots met trofeeën van ‘Den Dubbel’: “Volgend seizoen staan we hier met de Champions League-beker”

“Ik besef nog steeds niet wat het met de mensen heeft gedaan. Ik zou graag elke fan bij de viering betrekken, maar dat is moeilijk”, sprak titelheld Toby Alderweireld na zijn eerste werkdag. Maar moeilijk kan ook. Dat hoef je ze op de Bosuil niet meer te vertellen na die waanzinnige namiddag in Limburg. Via een uniek fotomoment met de nieuwste pronkstukken van de Antwerpse trofeeënkast breidde The Great Old nog een toegankelijk verlengstuk aan de festiviteiten. (Lees verder onder de foto)

Tientallen fans wachtten geduldig hun beurt af. — © Nattida-Jayne Kanyachalao

Een kans die menig Red niet aan zich voorbij wilde laten gaan. Marc Piessens, zijn zoon Thibe en diens kameraad Gutte Weuts stonden twee uur voor de deuren openden al te popelen van ongeduld. Enkele minuten na twaalf stapten ze met een hemelsbrede glimlach van achter de bekers vandaan. “Het duurde slechts een paar seconden. Maar de trofeeën van zo dicht bij aanschouwen, dat is een once in a liftetime ervaring. Ik krijg er kippenvel van”, glundert Marc terwijl hij trots zijn armen toont. (Lees verder onder de foto)

Marc, Gutte en Thibe wilden absoluut een foto met de bekers. — © Nattida-Jayne Kanyachalao

“Ik supporter al mijn hele leven voor de oudste club van het land. Na wat we de afgelopen decennia hebben moeten doorstaan, is dit echt onbeschrijfelijk”, gaat hij voort. “Drie weken geleden stonden we hier te janken op het veld. Woorden schieten tekort om te beschrijven wat wij voelden toen we achter de bekers stonden”, pikt Thibe in. “Volgend jaar staan we hier opnieuw, maar dan met drie bekers. In 2024 winnen we namelijk de Champions League. Dromen mag, en niets is onmogelijk”, voegt Gutte lachend toe.

Emotionele lading

Dat ‘Den Dubbel’ nog steeds heel wat losmaakt bij de Antwerpfans, bewijst Luc Janssen. “Ik vier vandaag mijn 61e verjaardag. Een mooier cadeau dan een foto met de bekers kan ik niet wensen. Ik volg RAFC al heel mijn leven, en had niet verwacht dat ik dit nog zou meemaken.”

Terwijl Luc vertelt, vecht hij zichtbaar tegen de tranen. Een strijd die hij verliest. “Mijn vader heeft helaas minder geluk gehad, net als een van mijn beste vrienden. Zij zijn vast niet de enigen. Ik vind het zo ontzettend jammer voor alle diehards die deze gloriedagen niet meer meemaken.” (Lees verder onder de foto)

Luc kan niet geloven wat zijn club dit jaar realiseerde. — © Nattida-Jayne Kanyachalao

“Jarenlang werd met ons gelachen, en kijk waar we nu staan: achter de twee bekers waar het om draait in het Belgische voetbal. De foto krijgt een bijzonder plaatsje thuis”, verzekert de Antwerpenaar.

Zo moeder zo dochter

In tegenstellen tot Luc weten Cindy Dheere en haar dochter Ylana precies waar ze hun kiekjes zullen plaatsen. “We kaderen ze in en hangen ze daarna op zolder. Daar hebben we een klein Antwerpmuseum”, lacht Cindy.

“Ik kreeg Antwerp met de paplepel ingegeven en gaf het RAFC-virus op mijn beurt door aan Ylana. Als fans zijn wij door erg diepe dalen gegaan, maar ondertussen bevinden we ons op de hoogste top. We wilden die positie op beeld vereeuwigen, en mochten dit unieke moment voor geen geld van de wereld missen.” (Lees verder onder de foto)

Zo moeder zo dochter: Cindy en Ylana zijn diehardfans. — © Nattida-Jayne Kanyachalao

“Ik zat op de tribunes in Genk. Het was een verschrikkelijke namiddag met een apotheose die ik niet kan beschrijven. Drie weken later herbekijk ik nog dagelijks de goal van Toby. En telkens weer schieten de traanbuizen vol en komen de haartjes op mijn armen recht.” Als de kapitein echt wil weten wat zijn doelpunt met de Reds heeft gedaan, weet hij alvast wie te bellen. (lava)