Celstraf met uitstel voor vrouw die andere bestuurder op gezicht slaat nadat ze zelf ongeval veroorzaakt

Op 9 september 2022 botste de vrouw met haar auto tegen een geparkeerde wagen in Riemst. Door de slag kwamen de buurtbewoners de straat opgelopen, waaronder ook de eigenaar van de geramde auto. De vrouw werd plots agressief en sloeg de man zonder aanleiding op het gezicht.

Volgens de raadsman van het slachtoffer houdt haar cliënt er veel lichamelijke schade aan over. “Die vrouw is dronken in haar wagen gestapt en werd hysterisch toen de politie werd gebeld. Door die slag is hij slechtziend. Volgens de arts is er geen mogelijkheid op herstel. Hij heeft daarom stappen terug moeten zetten met zijn schildersbedrijf”, klonk het.

Voor de agressie tegenover de vijftiger krijgt de vrouw een celstraf van twee jaar met uitstel en een geldboete van 1.600 euro. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 6.677 euro.

Aanval op inspecteurs

Op 24 december 2021 was er ook al een eerder incident waarbij de vrouw betrokken was. De politie ging naar het adres van haar zus in Zutendaal, maar trof daar de beklaagde in een dronken toestand aan. “Toen ze begon te filmen hebben de inspecteurs haar gsm afgenomen. Toen is ze agressief geworden en heeft de agenten geslagen en gestampt”, sprak de procureur.

Voor deze feiten krijgt ze een bijkomende celstraf van zes maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro.