Twee Poolse inbrekers op heterdaad betrapt in Lommel en gearresteerd

De politie heeft dinsdag twee Polen op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een leegstaand pand in de omgeving van het station van Lommel. De mannen van 37 en 32 jaar werden gearresteerd.

De twee Polen namen de vlucht toen ze betrapt werden door de politie, maar werden uiteindelijk toch nog gearresteerd door de interventiediensten en lokale recherche. De twee hebben geen gekende verblijfplaats in ons land. De 32-jarige man zou ook in aanmerking komen voor een eerdere poging tot inbraak in de Stationsstraat in Lommel. Zijn 37-jarige kompaan zou er toen niet bij zijn geweest. De twee mannen werden verhoord en worden donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt.