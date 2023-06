Architect van de dubbel Mark van Bommel wil succes met Antwerp voortzetten: “Ik spreek met de club, dan heb je de intentie om te blijven”

“Ik krijg er nog steeds ‘kiekeboebelen’ van, zoals ze hier zo mooi zeggen.” De manier waarop Royal Antwerp FC zijn eerste titel in 66 jaar veroverde, zindert drie weken na de apotheose nog na bij bouwmeester Mark van Bommel (46). “We zitten in een andere situatie dan een jaar geleden. Een mooiere situatie, al verwacht ik een moeilijk seizoen.”

Of hij alweer ‘zen’ is, was de eerste vraag die Mark van Bommel op zijn eerste media-afspraak van het seizoen op zich afgevuurd kreeg. “Neen”, antwoordde de Nederlander eerlijk. “Dat kan ook niet. De manier waarop we kampioen werden, zet je niet zomaar van je af. Overal waar ik kwam tijdens mijn vakantie, bij ons in het dorp of op het strand in Spanje, íédereen sprak erover en had de beelden van de ontknoping – de zotste die ik óóit heb meegemaakt – gezien.”

Ook Van Bommel zag de beelden van Toby’s goal, gevolgd door die uitzinnige vreugde, herhaaldelijk terug. “Er doken voortdurend nieuwe fragmenten op, uit nieuwe camerastandpunten, met een ander muziekje eronder. Ik krijg er nog steeds kiekeboebelen (kippenvel, red.) van, zoals ze hier zo mooi zeggen.” Telkens weer zag hij ook zichzelf als een gek het veld oprennen. “Pas toen de scheidsrechter naar me toekwam en vroeg: Mark, wat doe jij hier?, besefte ik: oei, ik sta op het veld. (lacht) Dat we hier nog altijd over praten, geeft aan hoe uniek die gebeurtenis was.”

Het contrast met de vragen die Van Bommel op zijn eerste persbabbel vorig seizoen als nieuwbakken T1 voorgeschoteld kreeg, was groot. “Toen vroegen journalisten mij: Wat zal ik doen wanneer de voorzitter aan de rust de kleedkamer binnenstormt? Nu vragen jullie mij: Wat wil ik dit jaar met Antwerp bereiken? We zitten in een andere situatie. Een mooiere situatie.”

Van Bommel verwacht “een moeilijk seizoen” voor Antwerp. — © BELGA

Binnen de catacomben van de Bosuil leven ze nog in de emotie van drie weken geleden. “Je kan niet alles wat we samen hebben meegemaakt direct afsluiten en het vizier op het volgende richten”, gaf Van Bommel toe. “Maar het moet wel zo snel mogelijk, want ik verwacht een moeilijk seizoen. De Supercup, de Champions League-play-offs en de competitiestart komen er snel aan. Overal verschijnen we als ‘kampioen’ aan de aftrap en zal het feest zijn wanneer we worden verslagen.”

Ilenikhena traint al mee

Op de eerste groepstraining, voor open publiek, werden de kampioenen/bekerwinnaars op applaus onthaald. Links en rechts knepen enkele supporters – met een goeie honderd waren ze – nog eens in hun arm. ’t Was dan ook niet alledaags wat hen vorig seizoen overkwam. Van Bommel verwelkomde 28 man op de oefensessie, die een kleine twee uur duurde. Jacob Ondrejka (20) trainde logischerwijs mee. De Zweedse vleugelaanvaller tekende in april al voor vijf seizoenen. Vanuit een centrale rol etaleerde hij tijdens de wedstrijdvormen enkele keren zijn verfijnde traptechniek. Ook Victor Udoh was aanwezig. De Nigeriaanse aanvaller maakte met zijn snelheid al indruk bij de U18. Hij mag zich nu bij de A-ploeg bewijzen.

Opvallender was de aanwezigheid van Gyrano Kerk (27) en George Ilenikhena (16). Antwerp wil Kerk net als vorig seizoen huren van Lokomotiv Moskou. Een overgang die er vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zonder toestemming van de Moskovieten kan komen. Ook Ilenikhena, de Frans-Nigeriaanse spits die de back-up moet worden van Vincent Janssen, liep ertussen. Hij komt volgens de Franse krant L’Equipe voor circa 6 miljoen euro over van de Franse tweedeklasser Amiens, al moet de officiële bevestiging hiervan nog volgen.

Wie Ilenikhena aanschouwt, gelooft nooit dat hij in augustus pas zijn zeventiende verjaardag viert. Wat een kolos. “Ilenikhena is een profiel waar ik, samen met Marc (Overmars, red.) en de scouting lang mee bezig ben geweest”, gaf Van Bommel mee. “Vincent (Janssen, red.) blijft onze nummer 1 voorin. Daarachter zochten we naar een jonge spits, die kan groeien en op termijn de stap naar een topclub kan zetten. We kunnen nog geen spelers van tien à twintig miljoen euro halen. Die stap moeten we als club nog zetten.”

Van Bommel met instructies voor Kerk. — © BELGA

Van Bommel liet behoorlijk wat beloften opdraven, omdat Ritchie De Laet – herstellende van zijn kuitblessure – nog deels apart traint en verschillende pionnen voorlopig ontbreken. Michel-Ange Balikwisha en de nieuwe doelman Senne Lammens krijgen twee weken vakantie nadat ze dinsdag met de Jonge Duivels uitgeschakeld werden op het EK onder 21. Jürgen Ekkelenkamp zit wel nog in het toernooi. Voor Willian Pacho, die naar het Duitse Frankfurt vertrok, zoekt de club een vervanger. “We zijn ermee bezig, al kunnen we ook intern schuiven”, aldus Van Bommel, die in een oefenvorm Ávila naast Alderweireld posteerde. “Verder willen we huurlingen Mandela Keita (OH Leuven) en Calvin Stengs (Nice) langer houden, maar dan moeten alle partijen er wel uitkomen. Ik hoop zo snel mogelijk.”

“Ik ga ervan uit dat Vermeeren nog een jaar bij Antwerp voetbalt, al begrijp ik de interesse in hem” Mark van Bommel - Coach Antwerp

Vakantie voor Vermeeren

Ook Arthur Vermeeren ontbrak. De revelatie van het vorige seizoen miste het EK U21 door een bilblessure en slaagde zopas voor zijn laatste humaniora-examens. “Ik heb Arthur wat extra vakantie (tot 3 juli, red.) gegeven”, legde Van Bommel uit. “Ik ga ervan uit dat hij nog een jaar bij Antwerp voetbalt, al begrijp ik de interesse in hem. Ik mag het eigenlijk niet luidop zeggen, maar mocht ik elders trainer zijn, en mijn club beschikte over de financiële middelen, dan zou ik ook proberen om hem in te lijven. (knipoogt) We zijn niet bang om hem te verliezen. Laten we maar samen nog een topjaar proberen te draaien.”

Samen, wat betekent dat ook de architect van de dubbel niet zal ingaan op eventuele buitenlandse interesse? “Ik ben in gesprek met de club. Dan heb je de intentie om te blijven”, benadrukte Van Bommel, die nog één jaar onder contract ligt.