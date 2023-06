De politie LRH heeft dinsdag een controle gedaan op zwaar vervoer op de Boudewijnlaan in Diepenbeek. 14 van de 18 gecontroleerde voertuigen waren niet in orde. Eén voertuig had een overlading van meer dan 40 procent, een vrachtwagen met aanhangwagen werd onderschept met een overlading van bijna 50 procent. De politie schreef in totaal 15 boetes uit, voor een totaalbedrag van 23.124 euro.