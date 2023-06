“Terugkeren bij de Rode Duivels? Ik zei het in een opwelling”: kampioenenmaker Toby Alderweireld blijft focussen op Antwerp

Daar is ook Toby Alderweireld (34) weer. Nauwelijks bekomen van zijn legendarische titelgoal in Genk, die hij al wel honderd keer heeft herbekeken, start hij aan zijn tweede seizoen met Antwerp. En hij blijft razend ambitieus. “Ik wil de Champions League naar ’t stad brengen.”

Met de vrienden op Ibiza. Met echtgenote Shani in Rome. Met dochtertje Ayla in Plopsaland. Via Instagram hield Toby Alderweireld ons op de hoogte van zijn welverdiende vakantieperiode. “Relaxed. And. Feeling. Champion.”, zo schreef hij erbij – RAFC.

Al had hij wel op meer dan drie weekjes vrijheid gehoopt, zo gaf hij aan tijdens zijn eerste persconferentie van het nieuwe seizoen. “Er zijn heel weinig rustmomenten in het hedendaagse voetbal, maar het is nu zo. De knop moet weer om. De herinneringen aan de dubbel maken het gelukkig wat makkelijker om te herbeginnen. Leuk om daar nog eens met de ploegmaats op terug te blikken.” En dan vooral op zijn waanzinnige winning goal in Genk, na exact 93 minuten en 33 seconden – het tijdstip is nu ook vereeuwigd op een T-shirt, dat je in de fanshop kan kopen.

Alderweireld met het 93’33”-shirt. — © BELGA

Bij benadering: hoe vaak heb je dat doelpunt nog herbekeken?

“Die eerste week, zonder zwans: om het halfuur. (grijnst) Erna steeds minder, maar ik word er wel overal nog aan herinnerd – in ’t stad of als ik de kinderen van school haal. Nu, ik snap ergens dat de aandacht door dat schot vooral naar mij gaat, maar we mogen niet vergeten dat de titel pakken een ploegprestatie was. Men zou de anderen er ook soms meer bij moeten betrekken. Bij mijn goal kwam bijvoorbeeld veel geluk kijken, maar dat geldt niet voor die assist van Jelle (Bataille, red.), die was gewoon heel knap.”

Leef je nu nog een beetje in een roes?

“Een roes zou ik het niet noemen, maar ik ben nog altijd heel trots op wat we hebben neergezet. Het filmscenario dat we hebben geschreven was echt wel extreem. (glimlacht) Het blijft het mooiste moment in mijn carrière. Al kijk ik nu vooral uit naar wat komt. Het wordt sowieso een moeilijker seizoen voor ons, want de buitenwereld zal meer van ons verwachten, maar dat is dan weer een leuke uitdaging. Het bestuur zegt dat niks móét, maar we willen heel graag hetzelfde doen, of nog beter.”

Nog beter, wat is dat dan?

“Wel, van de Europa League zijn we zeker, maar toen ik hier vorig jaar tekende, zei ik dat het mijn droom was om de Champions League naar Antwerpen te brengen. Dus hopelijk kunnen we die laatste voorronde overleven. En met de Supercup staat de eerste prijs al voor de deur.”

Alderweireld zit nog vol ambitie. — © BELGA

Heb je met de coach al afspraken gemaakt over jouw positie? Je sloot het seizoen namelijk af als spits.

(lacht) “Ik sprak daarnet nog m’n teleurstelling uit tegenover hem, dat ik het rugnummer negen niet heb gekregen. Nee nee, laat me maar centraal achterin staan.”

Naast wie? Want Pacho zijn jullie kwijt.

“Pacho was – sorry, ís – een toptalent. Hem gaan we zeker missen. Maar Ritchie (De Laet, red.) kan daar spelen, Avila kan daar spelen, Zeno (Van den Bosch, red.) kan daar spelen,... Dat was vorig seizoen ook onze kracht. Dat we als team ook in moeilijke momenten, als we jongens misten, wedstrijden konden winnen.”

Iets anders, Toby. Tijdens de titelviering zette je de deur naar de Rode Duivels opnieuw open. Was dat in een opwelling of…?

(pikt meteen in) “Dat was in een soort van opwelling, tuurlijk. Het ding is: met dat Europees voetbal worden september, oktober en november heel druk. Dan zit mijn agenda eigenlijk helemaal vol, zeker omdat ik voor Antwerp wil blijven leveren wat ik nu lever. Ik wil hier top zijn. En met de nationale ploeg erbij zou het moeilijk worden om altijd tijdig te recupereren.”

Rode Duivel zal Alderweireld niet snel meer worden. — © BELGA

Na jouw uitspraken kreeg je wel al een telefoontje van de bondscoach.

“Ja, hij zocht meteen contact, dat heb ik enorm geapprecieerd. Ik heb heel goeie gesprekken met hem gehad. Maar ik zei hem ook: in maart word ik 35. En als ik iets doe, wil ik het goed doen. Je weet het natuurlijk nooit. Misschien heeft het land me op het einde van het seizoen plots nodig voor het EK en zit een terugkeer erin. Maar ik vind ook niet dat ik dan het recht heb om te zeggen: Ik wil erbij zijn. Wie ben ik om dan een plekje te claimen? Dus nogmaals: het was in een soort van opwelling, sorry.” (lachje)

Als buitenstaander dan: wat vond je van de soap rond Courtois en de aanvoerdersband?

“Moeilijk te zeggen, want ik weet evenveel als jullie. Voor de ploeg was het zeker niet leuk, maar op het veld vind ik wel dat het goed gaat. Ik merk heel veel enthousiasme in en rond de nationale ploeg, dus dat gaat de goeie richting uit.”

Net als Antwerp dus, al zal de druk er niet minder op worden.

“Druk hoort erbij. Ik ben er ook niet zo bang van. De fans gaan hier nooit beginnen te fluiten, snap je? Da’s het mooie. Na alle miserie die ze hebben meegemaakt, hebben ze nu het allermooiste meegemaakt, maar ze verwachten dat ook niet élk seizoen. Een topclub worden, dat gaat nu eenmaal ook met ups-and-downs. Maar we zullen er alles doen om nog meer successen te behalen.”