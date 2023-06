Toch weer mondmaskers om rampscenario van Giro te vermijden: dit zijn de coronamaatregelen in de Tour

LIVE. Volg al het nieuws over de Tour hier!

Over het algemeen maakt de UCI zich weinig zorgen over het coronavirus op dit moment. “Het gezondheidsprotocol dat sinds begin 2023 van kracht is, is aanzienlijk versoepeld ten opzichte van de vorige jaren wegens de sterke afname van Covid-19 in de grootste delen van de wereld. Bovendien zijn de gezondheidsrisico’s in het peloton momenteel extreem laag dankzij de immuniteit, die wordt veroorzaakt door de zeer hoge vaccinatiegraad van de renners en stafleden en door de infecties - die steeds milder worden - die ze eerder hebben opgelopen. In aanloop naar de Tour is het aantal gemelde gevallen in Frankrijk ook zeer laag.”

Maskers, afstand en handen wassen

Ook dankzij de maatregelen van Tourorganisator ASO is de UCI er vrij gerust in. ASO heeft beslist om in interviewzones en de paddock mondmaskers te verplichten, zowel voor renners, stafleden als media en andere bevoegden. Daarnaast zal de toegang tot die zones voor en na de koers beperkt worden. “De maatregelen zijn in overeenstemming met het UCI-protocol”, klinkt het. Verder dringt de UCI er nog steeds op aan om voldoende fysieke afstand te houden en regelmatig de handen te desinfecteren.

Wat bij positieve test?

Het zijn alvast strengere voorzorgsmaatregelen dan in de Giro, toen er weinig aandacht voor was en de ene na de andere renner geveld werd door het virus - ook wereldkampioen Remco Evenepoel. Als er ook in de Tour weer iemand positief test, dan zullen de Covid-19 coördinator, de UCI-dokter en de teamdokter in onderling overleg beslissen of de renner in kwestie de koers moet verlaten.