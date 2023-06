Europese Commissie opent deur voor digitale euro

“Het is tijd voor de euro om aan te passen aan het digitale tijdperk en de technologische vooruitgang bij te benen. Een digitale euro zou cash niet vervangen, maar een goede en logische aanvulling zijn, en een openbaar alternatief voor private digitale betaalmethodes”, zo lichtte vicevoorzitter Valdis Dombrovskis toe.

Net zoals de munten en bankbiljetten zou de digitale euro uitgegeven en gedekt worden door de ECB, wat de stabiliteit en veiligheid moet garanderen. Mensen en bedrijven moeten overal in de twintig eurolanden makkelijk en kosteloos kunnen betalen met de euro’s in hun digitale portefeuille, die opgeslagen kunnen worden op een kaart of telefoon. De Commissie verzekert ook dat de privacy gegarandeerd wordt.

Toch blijven er vragen over het nut van een digitale euro in een wereld waarin reeds een veelvoud aan financiële diensten voorhanden is, zoals kredietkaarten en mobiele betaalapps. Dombrovskis hamert op het strategische belang. Gevreesd wordt dat de euro, na de dollar de belangrijkste munt ter wereld, aan belang zou inboeten indien stablecoins of digitale versies van buitenlandse valuta op grote schaal ingang zouden vinden in het mondiale betaalverkeer.

“We zijn niet de eersten. Meer dan 100 centrale banken over de hele wereld werken bereiden zich voor op de mogelijkheid om digitale versies van hun munt te introduceren”, maakte Dombrovskis duidelijk. Het voorstel moet goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Nadien is het aan de ECB om een beslissing te nemen. De digitale euro zou alleszins niet voor 2028 uitgegeven worden.